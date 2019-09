Scuola a Castelfranco, il benvenuto alla nuova dirigente Silvia Rita Viola

Le risate dei bambini accompagnano in sottofondo questo primo giorno di scuola e nel comune di Castelfranco di Sotto questa mattinata segna l’inizio di un nuovo percorso anche per la dirigente scolastica Silvia Rita Viola che subentra al posto di Maria Elena Colombai che ha coordinato i vari istituti scolastici castelfranchesi per cinque anni.

Stamattina il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti hanno fatto visita alla scuola primaria Guerrazzi per salutare i bambini e augurare “buon lavoro” alla nuova preside.

Originaria della Sicilia, già docente di Lettere, Silvia Rita Viola ha lavorato prima all’università e poi nella scuola, attraversando nelle varie esperienze professionali il centro Italia, per poi arrivare in Toscana, a Pisa, negli ultimi anni. È la prima volta che la professoressa ricopre il ruolo di dirigente scolastico ed è un esperienza che affronta con grande entusiasmo ed umiltà.

“Ci tengo a ringraziare tutti – ha commentato la nuova dirigente - . Sono stata accolta come in famiglia dalla scuola di Castelfranco. Ho da subito allacciato ottimi rapporti con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale e ho avuto modo anche di conoscere i il comandante dei Carabinieri di Castelfranco, Emanuele Quaranta, che è stato davvero gentile e cordiale”.

“Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare la funzione della scuola secondo il disegno costituzionale – ha spiegato - . Mi sento onorata del ruolo che mi trovo a rivestire e mi pongo a servizio della comunità. Vista la particolare conformazione e l’ampiezza di questo comune, mi impegno fin da subito a non trascurare nessuno e a dare a tutti la giusta attenzione, cercando di essere fisicamente presente nei plessi scolastici”.

“È con grande piacere che do il benvenuto a Silvia Viola augurandole un buon lavoro per questo nuovo ruolo – ha dichiarato il sindaco Toti - . Sono sicuro che troveremo da subito la giusta sintonia per collaborare al meglio. La preside si è presentata come una persona di grande serietà e umanità, mettendosi a disposizione per un confronto aperto e cordiale. Approfitto di questa occasione anche per ricordare i tanti anni di collaborazione e amicizia che hanno visto Maria Elena Colombai ricoprire il ruolo di dirigente scolastico a Castelfranco. Un saluto va anche a lei, certo che continuerà il suo percorso professionale con la stessa competenza e passione anche a Fucecchio”.

Fonte: Comune di Castefranco di Sotto - ufficio stampa

