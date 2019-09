Settimana Europea della Mobilità 2019, FlixBus e Urbi insieme per i trasporti integrati

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2019, FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus attivo in 30 Paesi, e URBI, app del Gruppo Telepass che aggrega tutte le soluzioni di mobilità urbana in oltre 25 città in Europa, fra cui Firenze, annunciano una partnership strategica per incentivare l’intermodalità nei trasporti e promuovere forme sostenibili di mobilità integrata.

La partnership, fondata su due concetti comuni ad entrambe le realtà, quali l’orientamento green per avere città più sostenibili e l’approccio digitale alla mobilità, prende il via oggi, lunedì 16 settembre, per la durata di due settimane: gli utenti fiorentini di URBI potranno usufruire di scontistica dedicata per viaggiare verso le oltre 2.000 destinazioni della rete FlixBus.

I passeggeri in partenza dal capoluogo toscano potranno così creare il proprio itinerario in pochi clic e a prezzi agevolati, usufruendo di una combinazione integrata di trasporti urbani ed extra-urbani che consentirà loro di raggiungere i terminal FlixBus di Piazzale Montelungo e Villa Costanza dal proprio quartiere di residenza e da lì ripartire alla volta delle numerose città italiane ed estere collegate con Firenze.

È la prima fase di una lunga collaborazione con cui FlixBus e URBI vogliono contribuire a un cambiamento nella concezione di mobilità e del viaggio, dimostrando la possibilità di pianificare il proprio percorso ricorrendo esclusivamente a mezzi di trasporto condiviso, dall’autobus a lunga percorrenza – attualmente la soluzione più ecocompatibile per i viaggi extra-urbani[1] – alle molteplici opzioni di shared mobility disponibili in tutte le città integrate su URBI.

Della partnership beneficeranno, in questo modo, non solo i Fiorentini, che godranno di un accesso agevolato a una rete di trasporti potenzialmente illimitata, con la possibilità di confrontare prezzi e durate all’interno della piattaforma URBI per individuare l’opzione più adeguata alle loro esigenze, ma anche l’ambiente, grazie alla riduzione di vetture private su strada.

FlixBus e URBI stanno già lavorando alle fasi successive della collaborazione, nella direzione di una integrazione sempre più efficace delle rispettive offerte.

Fonte: FlixBus Italia - Ufficio Stampa

