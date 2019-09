Settimana Europea della Mobilità, Firenze aderisce spingendo per bici e trasporto pubblico

Anche quest’anno Firenze aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (EMW European Mobility Week). L'iniziativa della Commissione Europea per la promozione della mobilità urbana sostenibile si tiene fin dal 2002 nella settimana dal 16 al 22 settembre ed è diventato un appuntamento fisso per lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita. Il tema di quest'anno è Camminiamo insieme! e mira a promuovere i benefici del camminare e dell’andare in bicicletta in sicurezza.

“Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani – sottolinea l’assessore mobilità Stefano Giorgetti –. Si tratta di un mix di attività per presentare e far conoscere quanto la città sta facendo per la sostenibilità e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e il loro benessere. E una mobilità più verde è uno degli elementi fondamentali per vincere questa scommessa”. L’assessore ricorda gli interventi già attuati per facilitare una mobilità alternativa in particolar modo riguardo al potenziamento del trasporto pubblico a partire dal sistema tranviario e lo sviluppo della rete delle piste ciclabili.

Per quanto riguarda gli eventi, la prima iniziativa si è tenuta stamani, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico. Si tratta di “Inizia la scuola con il Piedibus giusto!”, ovvero il percorso pedonale di accompagnamento a scuola riservato ai bambini delle primarie attivo per la scuola Montagnola. L’iniziativa è promossa dal Quartiere 4 grazie all'impegno quotidiano dei volontari del Comitato Genitori della scuola primaria Montagnola, con la supervisione di Legambiente Firenze.

Passando a domani, martedì 17 settembre, per gli addetti ai lavori ci sarà l’avvio della seconda fase dell’iter di approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Firenze. E la presentazione IF, la nuova APP sull'infomobilità fiorentina.

Giovedì 19 settembre, in linea con il tema annuale della EMW, la conferenza "La mobilità pedonale ciclistica nell’area fiorentina” presso la Sala Macconi a Palazzo Vecchio.

Le iniziative di venerdì e sabato invece vedranno come protagonista la bicicletta: venerdì alle 7.30 è in programma il “Bike2Work”. FIAB con Firenze Ciclabile consegnerà la colazione, offerta dalle Sezioni Soci della Coop di Firenze, a chi passerà in bici da alcuni snodi della rete ciclabile fiorentina perché, come recita lo slogan dell’iniziativa, “chi usa la bici per andare al lavoro merita un premio”. Sabato invece è la volta di “Si pedala...sicuramente!”, pedalata cittadina collettiva alle Cascine per sensibilizzare la città all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e per ribadire l'importanza della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti più deboli della strada. L’iniziativa a cura di FIAB e Firenze Ciclabile, in collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia (Olandiamo a Firenze) e con il supporto di Eli Lilly Italia S.p.A, Baker Hughes, Italia loves Sicurezza, GE company e Salvatore Ferragamo S.p.A., include anche “Let'sMobike alla Mobility Week a Firenze!” con in regalo 50 day pass gratuiti di due ore del sistema di bike sharing a flusso libero attivo in città offerti da Mobike.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Lunedì 16 settembre

Ore 8 - Inizia la scuola con il Piedibus giusto

Ritrovo in piazza dell’Isolotto, Quartiere 4, all’inizio del viale dei Bambini, scuola primaria Montagnol

Martedì 17 settembre

Ore 15 - Verso l’approvazione del PUMS: avvio della fase finale per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Sala Luca Giordano, Città Metropolitana di Firenze

Giovedì 19 settembre

Ore 10 - La mobilità ciclistica e pedonale nell’area fiorentina

Conferenza, Sala Macconi, Palazzo Vecchio

Venerdì 20 settembre

Ore 7.30 - Bike2work

- Snodo Ciclabile di piazza Ferrucci (all’altezza del semaforo)

- Viale Spartaco Lavagnini (semaforo attraversamento ciclabile all’altezza dello Student Hotel, lato centro)

- Palazzo Mazzoni

Sabato 21 settembre

Ore 15 - Pedalata cittadina alle Cascine

Ritrovo al Parco delle Cascine, piazzale delle Pavoniere

PARTNER PRINCIPALI

Città Metropolitana di Firenze

Ambasciata olandese

Q4 - Legambiente - Piedibus

Fiab – Firenze Ciclabile

Mobike

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze