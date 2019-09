Stati generali di FdI a Pistoia, presente l'Empolese Valdelsa

Si è svolta, sabato scorso 14 settembre a Pistoia, l'iniziativa regionale di Fratelli d'Italia, "Il partito del territorio", l'assemblea degli eletti di Fdi in Toscana. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, a confronto sulle sfide del futuro, partendo dalle elezioni regionali della prossima primavera. Per l'Empolese-Valdelsa, erano presenti il consigliere Emanuel Di Mauro, eletto a Capraia e Limite, il giovanissimo Gianluca Barbato, consigliere a Cerreto Guidi e Federico Pavese, consigliere empolese: "Uno scambio di idee interessante fra eletti, sia di maggioranza che di opposizione, per dare una reale alternativa di centrodestra, con Fratelli d'Italia fulcro della possibile alleanza alternativa alla sinistra e al Pd".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli