Striscione di Casapound su Bibbiano per il convegno sui minori a Firenze

“Si tratta di un’azione volta, in primo luogo, a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle vicende di Bibbiano”, spiega in una nota il Direttivo di CP Firenze. "Noi vogliamo tenere alta l’attenzione su quanto accaduto, soprattutto quando lo spettro di Bibbiano torna ad aggirarsi in un modo o nell'altro. Abbiamo protestato perché riteniamo inopportuno che ad una conferenza sul tema della violenza sui bambini, patrocinata da un'istituzione quale la Regione Toscana, possa intervenire Andrea Coffari, l'avvocato del principale imputato di Bibbiano, Claudio Foti, nonché componente dell'associazione “Rompere il silenzio”, la stessa di cui fanno parte Foti e alcuni tra gli altri indagati di 'Angeli e Demoni'. Oltre a Coffari compare tra i promotori anche il 'Cismai, acronimo di' Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento', un organismo che, pur non essendo mai finito sotto indagine, rispunta nelle iniziative di Foti e Co. ormai dai tempi dei “Diavoli della Bassa”.