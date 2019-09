Suono della campanella per 1650 alunni a Calenzano

Il Sindaco Riccardo Prestini ha dato il benvenuto agli alunni di prima media riuniti nell’auditorium: “Oggi inizia per voi un’esperienza bella, che vi aiuterà a costruire la vostra personalità e a crescere consapevolmente. Vivetela con passione questa esperienza, seguendo le vostre inclinazioni e ascoltando i consigli dei vostri insegnanti. Anche se a voi può sembrare una contraddizione, vi auguro di studiare con gioia, perché lo studio è un strumento per vivere il vostro futuro da protagonisti”. Il Sindaco ha concluso augurando un buon anno scolastico agli alunni, agli insegnanti e agli operatori della scuola.

I ragazzi e le ragazze che oggi hanno iniziato le scuole medie sono 145, suddivisi in sei classi da 24/25 alunni. Le scuole medie hanno in totale 485 alunni, la primaria ne ha 786 e la scuola dell’infanzia 388.

“Oggi inizia un percorso che porterà tanti cambiamenti – ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi -. Sono anni in cui dovrete cercare di scoprire il talento che c’è in voi, supportati e sostenuti dall'aiuto delle Vostre famiglie e dei Vostri insegnanti perché ognuno di voi custodisce un talento da scoprire, anche se non tutti lo trovano subito. Il mio augurio quindi è quello che possiate trovare la forza per non arrendervi mai e di non smettere di cercare i Vostri talenti e considerare anche la possibilità di cambiare strada, cambiare idea essendo anche liberi di sbagliare. Perché il fallimento è necessario in un percorso di crescita”.

Pronti a partire anche i servizi scolastici. Già da domani saranno attivi i pulmini, con 250 iscritti, il pre-scuola, con 55 iscritti, il piedibus, con 100 iscritti. La mensa, 1.174 iscritti, partirà giovedì 19 settembre, quando la scuola sarà in grado di partire con l’orario definitivo e quindi con il tempo pieno e quello a moduli.

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Calenzano

