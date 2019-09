Tacabanda, al via i corsi di musica per adulti e ragazzi

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica promossi dalla scuola Tacabanda di Fucecchio, che per l’anno scolastico 2019/2020 offrirà tre proposte: corsi di pianoforte per adulti e ragazzi, preparazione per gli esami di ammissione al Conservatorio e corso di musica e movimento per bambini dai 3 ai 6 anni.

In particolare l’obiettivo di quest’ultimo corso rivolto ai bambini, che proporrà percorsi psicomotori con l' utilizzo di strumentario ORFF, piccole danze, filastrocche da cantare, invenzione di storie da musicare, sarà quello di trasmettere passione per la musica in quanto elemento indispensabile di crescita, sviluppo e arricchimento della personalità. Il corso si terrà il venerdì pomeriggio presso la sede dell’Auser.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 333.2129160 oppure recarsi presso la sede dell’Auser (via 1° Settembre 43/C) il venerdì dalle ore 15 alle 19 a partire da venerdì 4 ottobre. La prima lezione sarà puramente dimostrativa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio