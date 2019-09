Torna il Progetto Gioco Sport a Scuola

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Cascina ha attivato il Progetto Gioco Sport a Scuola, per intervenire concretamente nella progettazione scolastica in ambito sportivo. Il finanziamento per l'anno scolastico 2019/2020 sarà a sostegno di tutti gli Istituti scolastici del territorio (Falcone, Borsellino e De Andrè). L'intervento - afferma il sindaco reggente Dario ROLLO- consentirà agli istituti di usufruire dei contributi messi a disposizione dal Comune, pari a € 15.000,00 in maniera proporzionale rispetto al numero delle classi.

Questo progetto consentirà di attivare, per tutte le classi terze, quarte e quinte elementari, un percorso sportivo con una o più associazioni del territorio che, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, potranno farsi conoscere dalle scuole e dai nostri ragazzi. Un'occasione di reciproca conoscenza e crescita: i ragazzi infatti avranno a disposizione validi insegnanti e godranno della possibilità di conoscere le diverse discipline sportive.

Gli Istituti saranno come sempre autonomi nella scelta delle associazioni da far aderire all'iniziativa e attiveranno un percorso che vedrà i ragazzi affiancati da istruttori preparati per tutto l'anno scolastico,

La scuola potrà così effettuare un vero e proprio salto di qualità per la propria offerta formativa, permettendo agli studenti di avere un approccio allo sport sempre più qualificato.

Lo scorso anno - continua Rollo, soddisfatto per il successo dell'iniziativa- hanno aderito al progetto ben 52 classi su tutto il territorio comunale, arrivando così ad oltre 1100 bambini coinvolti.

Una buona fetta della popolazione scolastica - sostiene l'Assessore Cosentini, che ha curato l'iniziativa - che anche quest'anno, potrà godere dell' opportunità sportiva, indispensabile per una crescita sana dei nostri ragazzi e per una conoscenza sempre più ampia delle diverse discipline sportive che possono essere praticate a Cascina e nelle sue frazioni.

Una vetrina importante per il grandioso panorama associativo che da sempre arricchisce la nostra città e rappresenta motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale tutta.

Questo progetto conferma inoltre la stretta collaborazione esistente tra l'Ente Comune ed il mondo della scuola: un connubio importante perchè garantisce la costante crescita dei nostri ragazzi, i futuri cittadini di domani.

