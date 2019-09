Nessun toscano nel nuovo governo, che ne pensi? Il nuovo sondaggio di gonews

Le sommosse già interne al Partito Democratico per l'alleanza mal digerita con il Movimento 5 Stelle per il governo Conte-bis si moltiplicano con l'esclusione di personalità di spicco toscane all'interno dell'esecutivo. Dopo la lista di sottosegretari e vice ministri, i mugugni si sono sollevati a gran voce. Sembra essersi avverata la profezia al contrario del presidente Enrico Rossi, che auspicava una figura di spicco proprio per cambiare strada dal precedente governo gialloverde. E invece l'unica regione ancora in mano al Pd non contribuirà in maniera fattiva al governo, sperando invece che possa accadere il contrario.

La redazione di gonews.it ha scelto questo spunto per chiedere a voi lettori quanto può essere importante la mancata rappresentanza della regione più a sinistra d'Italia nel nuovo governo. Avete tempo fino a lunedì 23 settembre alle 13 per rispondere al nostro quesito.



Nessun toscano nel governo giallorosso, che ne pensi? Non è giusto

Non cambia niente Vota

