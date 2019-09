Trovato 'skimmer' per clonare carte di credito a Siena

Sequestrato a Siena uno skimmer, ovvero una apparecchiatura usata per clonare bancomat o carte di credito. La polizia è entrata in azione sabato 14 settembre in via Banchi di Sotto, dopo la segnalazione di un'anomalia a un bancomat.

Il gestore di un’attività commerciale, insospettito dalla presenza di un oggetto metallico di forma rettangolare, messonella fessura del bancomat, ha immediatamente avvisato gli agenti che, in effetti, hanno notato lo skimmer.

Questi hanno individuato un meccanismo in plastica incollato alla fessura dell’ingresso delle carte magnetiche dello sportello ATM e una piastra in metallo con fissate delle batterie collegate con fili ad un altro dispositivo di archiviazione dati (con scheda micro SD da 32 Giga), con annessa una microcamera.

Dopo averla rimossa, gli agenti l’hanno sequestrata per poter ora svolgere le opportune indagini per il rintraccio dei responsabili.

