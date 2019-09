Ubriaca si spoglia davanti agli agenti, denunciata

Una 39enne colombiana ubriaca, nella tarda serata di ieri, ha creato scompiglio in un bar di via del Palazzuolo a Firenze, zona 'calda' della movida in città. La donna ha infastidito i clienti del bar e poi, impadronitasi di vari oggetti che si trovavano sul bancone, li ha scagliati all'interno del locale, danneggiando ciò che colpiva.

Il proprietario del locale ha chiesto l'intervento della polizia. La 39enne, su di giri, è uscita dal bar e si denudata davanti agli agenti che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118, poiché la donna versava in stato di forte agitazione. È stata poi denunciata per danneggiamento aggravato e sanzionata per ubriachezza e per atti osceni in luogo pubblico.

