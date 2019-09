Vent'anni dell'Associazione Tumori Toscana: festa con Chiara Francini

In venti anni l'Associazione ha curato a domicilio oltre 14.000 malati di tumore e nel 2018 ha assistito 1241 pazienti a Firenze, a Prato e Pistoia. Per celebrare l’anniversario giovedì 19 settembre nel Salone de’ Cinquecento si terrà una cerimonia in cui il presidente Giuseppe Spinelli ripercorrerà questi primi venti anni insieme ad autorità, volontari e sostenitori.

L’Associazione Tumori Toscana, fondata nel 1999 dall’attuale Presidente Giuseppe Spinelli, sta per compiere 20 anni durante i quali ha curato gratuitamente a domicilio oltre 14.000 persone.

L’importante traguardo sarà festeggiato Giovedì 19 settembre nel Salone de’ Cinquencento di Palazzo Vecchio insieme ad autorità, volontari, sostenitori e staff. Tutti presenti per testimoniare affetto e vicinanza all’Associazione che è diventata ormai un punto di riferimento per le cure domiciliari oncologiche. Attualmente opera a Firenze, Prato, Pistoia e ogni giorno sono più di 300 i pazienti che usufruisco gratuitamente dei servizi di un’equipe formata da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e psicologi.

Il Dottor Spinelli ripercorrerà i momenti più significativi dell’A.T.T. insieme a Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze e a Andrea Vannucci, Assessore Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla salute e al welfare della Regione Toscana, Federico Gelli, Presidente di Cesvot.

Sarà presente come special guest Chiara Francini.

Patrocinato dal Comune di Firenze e organizzato in collaborazione con Enic Meetings & Events, l’evento sarà presentato dal giornalista Giacomo Guerrini.

