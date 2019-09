Vernissage alla Torre del Chianti, una mostra da non perdere

Sculture che parlano ai visitatori. E’ stata inaugurata con grande successo la personale dello scultore scalpellino Paolo Benvenuti, allestita negli spazi della Torre panoramica del Chianti a San Casciano in Val di Pesa. Coppie di innamorati, bambini, donne, scolpiti come figure arcaiche, con i blocchi di pietra appena abbozzati per i corpi e i volti ben lavorati, finiti, ad indicare le diverse sfumature dell'espressività contemporanea.

Un contrasto di grande impatto, scaturito dalla lavorazione della materia, sorprende chiunque decida di visitare la personale di Paolo Benvenuti, giovane scultore e scalpellino che, con le sue opere di piccolo formato, ha aperto una nuova stagione espositiva della Torre panoramica del Chianti.

Si è inaugurata, alla presenza dell'artista, "Ombre", la mostra che resterà visitabile fino all'11 ottobre.

“Non appena entri, varchi la soglia della struttura, esempio di archeologia industriale del secondo dopoguerra – commenta l’assessore alla Cultura Maura Masini - le sculture di Paolo Benvenuti sembrano chiederti amicizia, volerti parlare. Una per una, con un messaggio diverso ma fondamentale per la vita della civiltà che rappresentano. Vi invitiamo a visitarla sia per il lavoro di altissima qualità dell’artista sia per l’originalità del contesto che dalle stesse opere scultoree viene valorizzato”.

Giorni e orari di apertura della mostra: venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 16-19 e lunedì ore 10-13. Per le visite di lunedì e venerdì si prega di rivolgersi all’ufficio del Teatro Niccolini, piazza della Repubblica, 12 tel. 055 8256388. Info mostra: Museo Ghelli, via Lucardesi, 6 tel. 055 8256385.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

