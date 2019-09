Violenze alla stazione di Empoli, Poggianti e Pavese (FdI): "Non spot ma azioni concrete per la sicurezza"

“Siamo molto preoccupati, l’escalation di episodi di violenze e colluttazioni che coinvolgono il nostro territorio comunale dovrebbe far riflettere la nostra amministrazione sul fatto che servono veramente azioni concrete e non spot fini a se stessi per rendere in nostro comune un comune sicuro. Non bastano certo le bici elettriche, in dotazione alla polizia municipale”.

Esordiscono così Andrea Poggianti e Federico Pavese, capogruppo e membro del gruppo Fdi in consiglio comunale, a proposito dell’accoltellamento tra due nigeriani alla stazione di Empoli.

“Presenteremo subito un’interrogazione in consiglio su questo episodio per coinvolgere sindaco e giunta sull’ennesimo episodio di violenza che coinvolge il nostro territorio comunale", concludono i due consiglieri.

Fonte: Fdi-Centrodestra per Empoli

