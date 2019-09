Visita al Cimitero Suburbano, ricordo di don Fiore Menguzzo ucciso dalle SS nel 1944

Visita, ieri, al Cimitero Suburbano di una delegazione del comune di Castello Tesino (TN) per onorare la memoria di don Fiore Menguzzo e dei suoi familiari, uccisi a Mulina di Stazzema dalle SS il 12 agosto 1944. Dopo la commemorazione dello scorso agosto a cura dell’associazione culturale “Il Mosaico”, ieri è stato reso omaggio da parte della comunità di cui era originaria la famiglia Menguzzo. A ricevere la delegazione, la consigliera comunale Laura Barsotti che ha salutato il primo cittadino di Castello Tesino, Ivan Boso, e una delegazione composta anche da nove coppie vestite in abiti tradizionali. La delegazione si è poi soffermata sulla tomba di don Fiore, ponendo un cesto di fiori e unendosi in alcuni minuti di raccoglimento.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

