A Villa Bardini gran finale per la mostra su Isadora Duncan

Gran finale a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2- tel 055 20066233 – eventi@villabardini.it) per la chiusura della mostra “A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia”, a cura di Maria Flora Giubilei e Carlo Sisi, in collaborazione con Rossella Campana, Eleonora Barbara Nomellini e Patrizia Veroli, promossa da Fondazione CR Firenze e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con il Museo Stefano Bardini.

L’esposizione ha riscosso grandi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica e per questo gli organizzatori hanno promosso degli appuntamenti particolari in occasione della sua conclusione che è domenica 22 settembre. Venerdì 20, alle ore 19.30 (ingresso ad invito) sarà proiettato il film “Il mistero di Galatea” dell’artista Giulio Aristide Sartorio, opera scritta, diretta e interpretata dallo stesso pittore di scuola simbolista qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Sabato 21 settembre l’ingresso alla villa è gratuito per tutti e sarà possibile visitare la mostra che è stata inaugurata lo scorso 13 aprile. Alle ore 17, si terrà la performance di danza ‘Vita’ all’interno del progetto ‘Atleta donna’, che vedrà danzare nel prato del Giardino Bardini decine di giovani ballerine appartenenti alle scuole di danza del territorio e, alle ore 18, nel piazzale davanti alla villa, si terranno ‘Lezioni di gesto’ a cura del Centro Nazionale di produzione Virgilio Sieni/Accademia del gesto.

“Abbiamo promosso con particolare orgoglio – sottolineano Luigi Salvadori e Jacopo Speranza, rispettivamente Presidenti di Fondazioni CR Firenze e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron – questa mostra che è la prima in Italia dedicata alla celebre danzatrice americana. Il tema della danza, unito a quello della natura e della libertà, hanno trovato a Villa Bardini una cornice ideale di rievocazione e di sviluppo in chiave moderna. La grande affluenza di pubblico ha dimostrato che è stata una scelta assai felice. Abbiamo così deciso di offrire alla città una giornata di porte aperte per vivere pienamente questa atmosfera unica”.

Fonte: Ufficio stampa

