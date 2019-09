Alle Terme Tettuccio il nuovo numero di Caffè Storico

Giovedì 19 settembre alle ore 21 presso lo Stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme verrà presentato il nuovo numero di Caffè Storico - Rivista di studi e cultura della Valdinievole a cura della sezione territoriale Montecatini-Monsummano dell’Istituto Storico Lucchese.

Come ogni anno siamo pronti per una notte sotto le stelle, come ogni anno lo facciamo insieme a una pubblicazione interamente dedicata a Montecatini Terme e alle sue bellezze più o meno nascoste. La sezione M-M dell’Istituto storico lucchese dà alle stampe il ”settimo numero” della rivista di studi e cultura della Valdinievole, Caffè Storico e lo fa mettendosi alla prova con una ristampa anastatica di un volume conservato presso il Fondo Nuti Nizzi Brunori della Biblioteca Comunale “Leandro Magnani”.

La riproposizione – a distanza di 180 anni dalla prima pubblicazione (1839) - dell’opera di Silvestro Maluccelli, Statistica medica della comunità e dei bagni di Montecatini di Val di Nievole mette a disposizione di un vasto pubblico un’opera fondamentale per la ricostruzione della storia del territorio di cui restituisce un’immagine non esclusivamente sanitaria ma più ampiamente sociale e culturale.

Il numero, curato dal Prof. Graziano Ruffini (Università di Firenze) con un prezioso contributo della Dott.ssa Adriana Alessandrini, sarà presentato dagli stessi e dal Direttore della Sezione Elena Gonnelli, presso lo stabilimento termale Tettuccio di Montecatini. L’ingresso è gratuito e una copia verrà distribuita a tutti i partecipanti oltre che ai soci sella Sezione che hanno diritto a tutte le periodicità.

Fonte: Ufficio stampa

