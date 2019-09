Alzheimer: accordo tra Regione Toscana, Anci e Aima

Un accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer) Firenze e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Toscana sarà firmato domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 13, nella Sala stampa Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10. A siglare l'accordo saranno per la Regione l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, per Aima Firenze il presidente Manlio Matera, per Anci Toscana il presidente Matteo Biffoni. Subito dopo, i firmatari illustreranno ai giornalisti i contenuti dell'accordo.

Obiettivo dell'accordo, la costruzione di una comunità consapevole e solidale verso la demenza. Nell'occasione, sarà rilanciato anche il progetto di geolocalizzazione costruito nell'ambito del "Piano di intervento coordinato per la ricerca e il soccorso delle persone affette da patologie neurodegenerative", per il quale l'anno scorso era stato sottoscritto un protocollo tra Prefettura, Regione Toscana, Aima e Associazione Penelope. L'obiettivo è quello di divulgare il progetto di geolocalizzazione su tutto il territorio regionale.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

