Asfaltature, lavori in notturna in via Matteotti e via Matteucci

Ultimi cantieri in corso in questi giorni in zona Cisanello per concludere il piano delle asfaltature estive che ha toccato ben 73 strade in tutti i quartieri della città. Dopo il rifacimento di Lungarno Buozzi e Largo Caduti di Cefalonia negli scorsi giorni, gli operai da ieri sono al lavoro in via Agnelli e in contemporanea in via di Padule, per poi proseguire in via Barganga a Cisanello.

Da domani mercoledì 18 settembre i cantieri si spostano invece in via Matteotti e in parte di via Matteucci, dove, dato che si tratta di una delle arterie principali della viabilità cittadina, si asfalta in notturna. L’intervento partirà quindi in via Matteotti mercoledì sera e proseguirà per fasi di avanzamento in via Matteucci fino a venerdì, lavorando solo nelle ore notturne, per permettere di giorno la normale circolazione del traffico. Per consentirne lo svolgimento, in via Matteucci e via Matteotti sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il restringimento di carreggiata, soltanto dalle ore 20.30 alle 07.00 di mattina.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

