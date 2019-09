A Pistoia e Firenze la settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali

Dal 21 al 29 settembre si svolgerà l’evento nazionale “Match it Now” dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e l’Azienda USL Toscana centro in collaborazione con il Centro Regionale Sangue, Associazioni ADISCO -associazione donatrici sangue di cordone ombelicale toscana-, ADMO associazione donatori midollo osseo Toscana ha organizzato due convegni: “Cellule di Vita” che si svolgerà a Pistoia il 21 settembre nella sede di Uniser (Sala Cino da Pistoia con inizio ore 9) e “La realtà della Toscana” che rappresenta l’evento di chiusura e si terrà all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze (sala conferenze inizio ore 9).

Ai due importanti incontri partecipano professionisti della regione impegnati nell’ambito della donazione e del trapianto e specialisti dell’Azienda Sanitaria; verranno trattati i temi inerenti la donazione di cellule staminali da cordone, da sangue periferico e da midollo osseo, utilizzate per trattare malattie gravi come leucemia, anche in campo infantile. Verrà anche affrontato il tema delle più innovative terapie cellulari per la cura di altre patologie.

Durante tutta la settimana il personale dell’AUSL, in stretta collaborazione con i i volontari ADISCO ed ADMO, sarà impegnato in tutti i territori dell’Azienda Sanitaria (Firenze, Empoli., Pistoia e Prato) per sensibilizzare, informare la popolazione sul tema della donazione.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia