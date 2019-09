Cani-bagnino alla piscina di Empoli, dimostrazioni e prova aperta a tutti

Brando, Cuore e Iole saranno soltanto alcuni degli amici a 4 zampe che parteciperanno alla quinta edizione di Baby Watch alla piscina comunale di Empoli sabato 21 settembre dalle ore 10. Un appuntamento immancabile per vedere in mostra 12 cani bagnini della Sics Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze con dimostrazioni operative. Novità di quest'anno, la possibilità di portare in acqua anche il proprio cane con gli istruttori, così da testare le capacità natatorie del vostro amico Fido o per il primo tuffo. Si consiglia ai padroni di portare un asciugamano per il proprio cane.

Quello del 21 settembre è l'evento di chiusura di una stagione pienissima di impegni per gli assistenti-bagnanti: dal 15 giugno al 15 settembre hanno prestato servizio nella spiaggia libera di Forte dei Marmi. Il prossimo anno è prevista la presenza a Marina di Vecchiano ma per ampliare l'assistenza occorre anche una partecipazione allargata di futuri cani e conduttori.

A presentare l'evento l'assessore Fabrizio Biuzzi: "Il Comune di Empoli è dog friendly e vuole sensibilizzare la cultura di stretto rapporto con i nostri amici cani. Spero con questo evento di sensibilizzare sempre più spiagge ad aprire la possibilità di ingresso anche ai cani". Ci sarà anche un'esibizione di nuoto pinnato a cura del Centro Giovanile di Formazione Sportiva di Prato.

La fiorentina Martina Bartoli e il cane Cuore, figlia di Brando, 3 anni e al terzo brevetto, spiega ancora: "La presenza dei nostri cani aiuta anche i bambini che si perdono in spiaggia, sono sia uno strumento per uscire dall'acqua e che un veicolo di comunicazione".

L'empolese Sandro Petrillo, conduttore di Brando, golden retriever di 6 anni e mezzo con 5 anni di brevetto alle spalle e due recenti salvataggi, spiega che "i conduttori Sics usano il gioco continuo con il cane anche in età adulta per la formazione di salvataggio. Bisogna però comprendere che non soldatini"

Tra i due golden retriever era presente anche Iole, labrador nero di 4 anni e mezzo, brevettata da 4 anni e con un salvataggio recente sulle spalle. La padrona è Ilaria Bacchi di San Miniato.

