Risolto il giallo della badante scomparsa a Lastra a Signa

È stato risolto il giallo della badante scomparsa da giorni a Lastra a Signa. La 41enne di origini romene, svanita nel nulla mercoledì 11 settembre, è stata contattata domenica 15 settembre e ieri - lunedì 16 - si è presentata in caserma a Lastra a Signa. La donna ha spiegato che il suo era stato un allontanamento volontario dettato da motivi personali. Non aveva avvisato i padroni di casa, e ancora non è chiaro perché non lo abbia fatto, ma poi è tornata nelle ultime ore per chiudere il rapporto di lavoro. In tanti si erano mobilitati per cercarla. Rimane, però, un alone di mistero sulla vicenda.

