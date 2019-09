Biblioeroi tra gli scaffali della biblioteca: due pomeriggi all'insegna del divertimento a Lastra a Signa

Due pomeriggi all'insegna del divertimento e della fantasia: si terranno nei prossimi sabato 21 e 28 settembre alla biblioteca comunale di Lastra a Signa due iniziative dal titolo "Biblioeroi", per provare giochi di ruolo di tutti i tipi.

I due pomeriggi, dalle 15 alle 19, sono indirizzati ai ragazzi delle scuole secondarie, agli adulti e in generale agli amanti del fantasy, dell'horror o della fantascienza anche per vivere un'avventura fantastica con i propri amici.

Per iscriversi o per vedere la lista dei giochi in programma occorre collegarsi al sito http://firenzegioca.it/biblioeroi/. Per informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 055.3270124. L'accesso e l'iscrizione sono gratuiti.

Fonte: Comune di Lastra a SIgna - Ufficio stampa

