Biblioteca di Seano, un pomeriggio in più per studenti e lettori

Buone notizie per studenti, lettori e tutti gli utenti che ogni giorno frequentano la Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano. Dopo il successo dell'apertura pomeridiana del giovedì e dell'anticipo di mezz’ora dell'orario di apertura mattutino, l'amministrazione comunale, per soddisfare sempre di più le esigenze di tutti coloro che quotidianamente usufruiscono delle sale della Biblioteca di via Gadda, ha infatti deciso di ampliare l’orario e di aprire un pomeriggio in più. La struttura da domani, 18 settembre, sarà quindi aperta anche il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 19.

Ecco i nuovi orari: dal lunedì al venerdì ore 14 – 19; le aperture mattutine restano quelle del mercoledì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13.

“Siamo soddisfatti di poter dare la possibilità agli studenti di frequentare più spesso questo luogo, già molto amato da chi cerca la giusta tranquillità per concentrarsi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stella Spinelli -. Siamo lieti di poter offrire a tutti una scelta culturale sempre più variegata e curata”.

La Biblioteca si caratterizza sempre più come luogo di riferimento e di aggregazione sul territorio. E anche il numero delle presenze e dei lettori è costantemente in aumento, così come si è registrato nel corso del tempo un progressivo incremento dei prestiti effettuati. Intensa è stata anche la circolazione dei materiali multimediali.

Qualche numero: nel primo semestre del 2019 gli ingressi sono stati 7.685, di cui 2.392 per la sala studio. I prestiti erogati sono stati 10.236, di cui 7.777 libri, 2.366 dvd, 52 multimediale e 41 cd. Nel primo semestre del 2019 si è registrato inoltre un incremento bibliografico di 610 documenti, di cui 450 acquisti e 160 doni. Gli utenti attivi sono 1019, si tratta soprattutto di persone da 25 a 64 anni (461), seguite da giovani tra i 15 e i 24 anni (228), 181 hanno invece fino a 14 anni e 149 sono gli over 65enni che frequentano in maniera attiva la struttura di via Gadda.

Per informazioni: Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi, via Gadda 27/29 (Seano), telefono 055 8705520, bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

