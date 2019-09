Biennale dell’Antiquariato, spettacolo pirotecnico per l’inaugurazione

Giovedì sera in occasione dell’inaugurazione della Biennale dell’Antiquariato è in programma uno spettacolo pirotecnico. Per consentire lo svolgimento dell’evento è stata predisposta una serie di provvedimenti di mobilità che interessano in particolar modo lungarno Corsini. Si inizia con i divieti di sosta da mezzanotte alle 6 di giovedì e di venerdì. Da mezzanotte di giovedì scatteranno anche divieti di transito sia sulla pista ciclabile che sul marciapiede lato fiume. Dalle 18 di giovedì alle 6 di venerdì si aggiungerà il divieto di sosta su lungarno Corsini e su lungarno Guicciardini. Alle 21 sarà la volta dei divieti di transito che, fino a mezzanotte, interesseranno lungarno Corsini e lungarno Guicciardini (da via dei Coverelli a piazza Nazario Sauro). Per garantire una viabilità alternativa saranno revocate le aree pedonali di piazza Pitti-via Guicciardini-via dello Sprone (da via Toscanella a via Guicciardini), di via dei Bardi e del primo tratto di via Tornabuoni (da via del Parione a lungarno Corsini).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

