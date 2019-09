A Calci arriva lo Shiatsu, Sindaco Ghimenti: "Comune attento alle buone pratiche salutari"

Entra anche Calci – ed è il secondo Comune della Toscana - a far parte degli enti #Shiatsufriendly, la prima rete italiana ed internazionale dei Comuni che promuovono lo shiatsu come arte del benessere. Siglata domenica mattina durante #CalciSocial, la “due-giorni” organizzata da Palazzo Civico e dalla Consulta delle Associazioni e dedicata allo sport, al volontariato e all’associazionismo, l’intesa tra Apos (associazione professionale operatori e insegnanti shiatsu) e l’Amministrazione Comunale calcesana da sempre attenta a promuovere a tutto tondo la cultura del benessere e delle pratiche salutari. L’intento della firma congiunta - anticipato sabato pomeriggio nel corso di una conferenza in sala consiliare dal titolo “Lo Shiatsu: Arte antica per il benessere” - è volto a promuovere una cultura del benessere, del corretto stile di vite e a creare eventi di promozione dello Shiatsu sul territorio.

Volontà ribadite dal Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti che, dopo aver siglato il protocollo con Silvia Aversano, Vicepresidente di Apos, ha detto: “Il nostro Comune è da sempre attento alla qualità di vita, alle buone pratiche salutari e a diffondere momenti a stretto contatto con la natura e l’ambiente. Quando ci è stato proposto di siglare questa intesa che favorirà eventi di portata nazionale per promuovere una disciplina che stimola il rilassamento e l'energizzazione abbiamo detto subito di sì. Grazie a questa firma implementeremo peraltro e ancora di più la presenza di persone sul nostro territorio che, da un lato, favoriranno la nostra economia locale e, dall’altro, potranno godere di pratiche e operatori professionali specializzati in una disciplina sempre più diffusa e apprezzata dalle persone”.

Interesse ribadito anche nel corso della conferenza gratuita che si è tenuta sabato in sala consiliare durante la quale gli operatori professionali Apos Luca Giacomelli e Valentina Capoduri hanno illustrato ai cittadini la tecnica dello shiatsu e i suoi molteplici benefici. “Siamo orgogliosi di essere il secondo Comune della Toscana ad aderire a questa convenzione – conclude il Sindaco Ghimenti -. Sulla scia di Chianciano Terme che è stato l’ente precursore siamo fermamente convinti che intraprendere un nuovo ciclo virtuoso di rapporti tra i professionisti del mondo Shiatsu e le istituzioni sia un grande valore aggiunto per il nostro paese”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calci