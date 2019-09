Consulte e bilancio preventivo, CambiaMenti: "Favorire la partecipazione democratica"

Sono imminenti due scadenze in cui si misurerà la corrispondenza tra intenzioni dichiarate in campagna elettorale e fatti su un tema cruciale, come quello della partecipazione democratica. Si tratta dell’insediamento delle consulte territoriali e dell’avvio del lavoro istruttorio in vista della redazione del bilancio preventivo per il 2020. Venire alle riunioni di insediamento delle consulte territoriali senza soluzioni predeterminate per la coordinatore, consentire che siano le consulte stesse, senza meccaniche riproduzioni degli schieramenti di maggioranza e opposizione, a darsi un loro assetto, sarebbe un segnale importante. Significherebbe che non si intende continuare a usare questi organismi, come si è fatto in larga misura negli scorsi mandati amministrativi, come pure e semplici casse di risonanza e organi di ratifica delle scelte del Comune, ma si accetta la possibilità che essi diventino strumenti di partecipazione vera e abbiano anche la possibilità di entrare in un rapporto di dialettica con l’Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda il lavoro di impostazione del Bilancio Preventivo 2020, se il Sindaco Giglioli intende dare seguito agli impegni assunti in campagna elettorale di fare di questa scadenza un’occasione di avvio di un percorso partecipativo non solamente formale, occorre che si creino condizioni precise.

In primo luogo occorre organizzare in tempi utili una discussione in Consiglio Comunale su alcune questioni strategiche di fondo, quali: a) la gestione del personale e della pianta organica e l’alternativa se puntare a un incremento delle esternalizzazioni o riportare gradualmente all’interno della macchina comunale funzioni strategiche e il controllo delle opere pubbliche; b) le scelte relative a enti, organismi, società partecipate; c) una programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della manutenzione in settori come la sicurezza idrogeologica, le scuole, la rete viaria. In questo ambito sarebbe anche utile procedere alla presentazione e alla discussione in Consiglio delle relazioni degli Assessori sui settori a loro delegati.

In seconda battuta si deve precisare con quali procedure e in quali forme si intende dare la possibilità ai gruppi consiliari di proporre interventi di bilancio, e si deve organizzare la fase delle consultazioni nei territori in modo che essa non si riduca ad una pura ratifica ma possa anche chiamare le consulte ad esprimersi su qualche concreta alternativa di spesa.

In questo senso anche al fine di favorire la massima partecipazione di tutta la cittadinanza, è necessario che le consulte si svolgano in luoghi pubblici e neutrali e a riguardo appare quanto meno discutibile, in termini di opportunità la scelta di convocare i cittadini presso la sede delle associazioni anche ove vi sono luoghi pubblici disponibili.

La partecipazione democratica e in particolare la redazione di un bilancio partecipato erano anche punti prioritari del programma elettorale della lista CambiaMenti, e proprio perché intendiamo perciò sottoporre ad una verifica priva di pregiudizi l’attuazione di questi impegni, abbiamo chiesto al Presidente della Commissione di organizzare nei tempi più rapidi possibili una discussione sulla road map dell’impostazione del bilancio, riservandoci di sottoporre con una nostra mozione alla discussione del Consiglio le nostre proposte su questi punti.

Il Gruppo Consiliare CambiaMenti: Manola Guazzini e Matteo Squicciarini - il Presidente del Comitato: Federico Faraoni

