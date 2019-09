Prima campanella per 1.600 studenti a San Casciano

Lettere, disegni e canti hanno accolto il saluto itinerante del sindaco Roberto Ciappi che ieri, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta Masti, si è recato nelle scuole del capoluogo per rivolgere agli studenti sancascianesi l’augurio di un nuovo anno scolastico, ricco di esperienze, amicizie e stimoli all’apprendimento. La prima campanella è suonata per oltre 1600 allievi, di cui 520 iscritti alla scuola secondaria di primo grado, 706 alle primarie, 365 alle scuole dell’infanzia e 61 ai nidi comunali. Anche quello che si è appena inaugurato sarà un anno pieno di iniziative, progetti, eventi a favore delle esigenze dei bambini e dei ragazzi. Il programma dei servizi e delle attività propone il ritorno del menù multietnico nella mensa scolastica che permetterà, persino ai palati più difficili, di esplorare i sapori del mondo portando a tavola piatti della tradizione regionale e internazionale.

I ragazzi saranno al centro di progetti e iniziative di sensibilizzazione su tematiche ambientali e sociali e di supporto allo studio rivolte agli studenti con particolari bisogni e alle famiglie più deboli della popolazione. Alcuni esempi sono la consegna delle ecoborracce alle prime e alle seconde classi delle scuole primarie che quest’anno si avvarrà della collaborazione di Publiacqua, e il progetto che andrà a sostenere gli allievi con Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento), avviato ormai da 4 anni e implementato dalla scorsa edizione con l’utilizzo di specifici strumenti tra cui hardware, software e supporti digitali.

“La scuola è il cuore di una comunità, batte per la crescita didattica e morale di ogni studente – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - in classe si impara a studiare, ad acquisire nozioni e ad ampliare, anno dopo anno, il bagaglio di conoscenze che ci permetterà un giorno di affermare uno spazio di realizzazione professionale ma ancora più importante è la ricerca di quell’identità che ci farà diventare grandi, si cerca la strada per scoprire noi stessi e aprirci agli altri, la scuola è per sua natura inclusiva, è uno strumento di costruzione di relazioni e un luogo in cui la passione deve andare di pari passo con la comprensione, l’ascolto, il dialogo. Auguro a tutti gli studenti di coltivare se stessi e portare avanti con determinazione i valori di condivisione, cooperazione e solidarietà”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

