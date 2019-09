Concerto a Le Vedute per aiutare il piccolo Niccolò

La musica come veicolo di speranza, un concerto di beneficenza per aiutare il piccolo Niccolò, vittima di un incidente stradale, nel proprio percorso riabilitativo, permettendogli di proseguire le molteplici terapie necessarie al pieno recupero e tornare così ad essere un bambino spensierato e felice. Si tratta di “Note di speranza - All together for Niccolò”, evento promosso dall'Associazione culturale Emisfero Destro con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Città Metropolitana di Firenze, che si terrà venerdì 20 settembre presso Villa Bassi (via Pesciatina 3, loc. Le Vedute).

La serata inizierà alle ore 19 con un cocktail di benvenuto a cura della pasticceria Millevoglie, e proseguirà alle ore 21 con il concerto della pianista e compositrice Fiamma Velo accompagnato dalle performance di balletti a cura della scuola di ballo "Arabesque", diretta da Daniela Ragone.

“Questa iniziativa, in cui la cultura è a servizio di una causa importante come quella di aiutare il piccolo Niccolò – spiega l’assessore Daniele Cei - è stata fin da subito sostenuta dalla nostra amministrazione comunale. Abbiamo anche piacere che l'evento si svolga in un luogo che ha un valore particolare per i fucecchiesi, quella villa Bassi che ospitò spesso un giovane Indro Montanelli. Mi auguro che in tanti risponderanno positivamente a questa richiesta di aiuto, tutti insieme per Niccolò".

Prenotazione obbligatoria e ingresso a offerta libera, il cui ricavato sarà totalmente devoluto in favore della prosecuzione del percorso riabilitativo di Niccolò (IBAN IT 66 L 05232 71131 000000016122, CAUSALE “All together for Niccolò”).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

