Concluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole

Scuole belle e confortevoli pronte per accogliere il nuovo anno scolastico. È stata una stagione densa di opere pubbliche quella che nei mesi estivi, approfittando dell'interruzione dell'attività scolastica, il Comune di Barberino Tavarnelle ha messo in campo attraverso la realizzazione di varie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi del territorio. Con l'obiettivo di migliorare, riqualificare e rispondere alle esigenze di tutte le scuole, la giunta Baroncelli, dopo aver esaminato le priorità, ha portato a termine una lunga serie di interventi negli spazi interni e nelle aree verdi degli edifici scolastici.

In particolare sono stati sostituiti gli infissi, sono state imbiancate le aule di varie scuole come la primaria di San Donato e l'infanzia di Vico, sono state installate nuove pavimentazioni, adatte allo svolgimento delle attività motorie, nella scuola primaria di San Donato e nel nido comunale di Sambuca val di Pesa Il Melograno. A breve, nell'ambito dei lavori di completamento della scuola primaria di Barberino, sarà ultimata la collocazione dell'ombreggiante per favorire migliori condizioni climatiche nelle aule. In questa stessa scuola sono stati effettuati lavori per i nuovi arredi di tre aule, corredate di lavagne digitali. Nella scuola dell'infanzia di Barberino i lavori si sono concentrati sul miglioramento dell'impianto termico. Le opere sono state coordinate dall'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e dal responsabile dell’edilizia scolastica Loris Agresti.

“Quanto ai lavori in corso – commenta il sindaco David Baroncelli - abbiamo concluso la progettazione per la riqualificazione e l’adeguamento sismico nella scuola dell’infanzia di Vico d’Elsa e quella preliminare per la costruzione della nuova scuola primaria di San Donato. Altro intervento di fondamentale importanza è la realizzazione in corso d’opera della nuova scuola dell’infanzia di Marcialla, che procede a ritmo serrato, secondo quanto previsto dal cronoprogramma. Prevediamo di ultimare la costruzione della nuova scuola entro il 2020”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

