Confartigianato aderisce all'incontro della Diocesi 'Per un welfare uguale per tutti'

Organizzato dalla Diocesi di Pistoia e dall'Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, venerdì 20 settembre, nell'Aula magna del Seminario vescovile (via Puccini, 36), si parlerà di welfare.

Il tema proposto è “Per un welfare uguale per tutti” e ne parleranno, dopo i saluti del vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, don Bruno Bignami, direttore della Pastorale sociale nazionale, Stefano Franchi, direttore di Federmeccanica.

All'evento ha aderito anche Confartigianato Imprese Pistoia.

“L'iniziativa è particolarmente importante – si legge in una nota dell'associazione - perché crediamo che si debba ricomporre la frattura tra 'protetti' e 'non protetti'. In questi ultimi non ci sono solo i raccoglitori di pomodori, ma anche categorie, come artigiani, commercianti e liberi professionisti che una volta godevano di uno status economico e sociale medio e medio-alto”.

