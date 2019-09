A scuola di Autodifesa: partiti i corsi dell'Accademia Wing Tsun Empoli

Nella società attuale, in cui gli episodi di violenza sono all'ordine del giorno, sapersi difendere rappresenta una necessità per tutti. L'Accademia Wing Tsun Empoli - Centro di Autodifesa fa al caso tuo con corsi di autodifesa, difesa personale femminile e antibullismo. Sono già avviate le lezioni: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 di mattina fino alle 23 e il sabato dalle ore 10 fino alle 13 e dalle ore 14 fino alle 16. Ogni allievo può scegliere liberamente i giorni e gli orari in cui allenarsi in base alle proprie esigenze lavorative e familiari. I corsi sono diretti dal Maestro Michele Bagagli, il quale coadiuvato dai suoi assistenti, segue in maniera attenta e professionale ogni suo allievo.

Un'occasione per provare i corsi di autodifesa

Per tutti gli interessati che vogliono documentarsi e approfondire la disciplina, l'Accademia Wing Tsun Empoli informa che domenica 29 settembre dalle ore 10 alle 13 ci sarà una presentazione gratuita dei corsi presso la pista di atletica di via Ribaldinga a San Miniato Basso. È aperta a tutti la possibilità di effettuare prove gratuite e senza impegno. Vi aspettiamo!

Per info contattare il Maestro Michele Bagagli al cell.339 8291936 oppure inviare una e-mail a: bagaglimichele@libero.it

Potete visitare anche il sito internet centroautodifesa.it e la pagina Facebook: Accademia Wing Tsun Empoli-Centro di Autodifesa.

A chi sono rivolti i corsi?

Le lezioni dell'Accademia sono rivolte ad un pubblico molto diversificato: uomini, donne,bambini, operatori della sicurezza e comunque a tutti coloro che vogliono sentirsi maggiormente tutelati. L'arte che viene insegnata non si basa sulla forza fisica, ma su movimenti fluidi, armonici ed esplosivi che permettono di avere la meglio su uno o più aggressori utilizzando la loro stessa forza.

Non trattandosi di una disciplina sportiva si insegnerà solo in casi di estrema necessità a colpire parti sensibili del corpo: gola, genitali, ginocchia, plesso solare, occhi, ecc...

Come già evidenziato i corsi sono rivolti anche ai bambini ai quali sotto forma di gioco si insegnano i concetti base dell'Autodifesa, a migliorare la coordinazione motoria, l'autostima e la fiducia in se stessi.

L'attività dell'Accademia è rivolta anche alle donne le quali sono sempre più oggetto di atti di violenza fisica e psicologica; si insegnerà loro come evitare, prevenire e gestire un'aggressione sia attraverso la comunicazione sia attraverso l'impiego di tecniche decise e contundenti.

La Scuola organizza anche appositi corsi sul controllo e sulla gestione della paura in caso di aggressione.

I corsi sono rivolti anche a ragazzi, uomini e comunque adulti che vogliono raggiungere un maggior grado di sicurezza per tutelare se stessi e i propri cari.

Le attività si svolgono 2 volte a settimana dopo aver tenuto una lezione di prova gratuita e senza impegno. Praticando in modo serio e costante ogni allievo nel giro di 1 anno di pratica avrà appreso le basi necessarie dell'autodifesa.