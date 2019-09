Corso di primo soccorso alle PA Riunite di Empoli

Al via Lunedì 23 Settembre alle 21, presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite, in Via XX Settembre, 17, a Empoli, il corso di primo soccorso per soccorritori di livello base e livello avanzato.

Il corso è gratuito e rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni. Non è assolutamente necessario essere volontari presso l’associazione per partecipare, anche perché le manovre che saranno insegnate durante il corso base possono essere utili a chiunque in ogni momento. Le nozioni che i formatori daranno ai partecipanti potrebbero infatti un giorno divenire fondamentali per salvare la vita di una persona.

Per informazioni più dettagliate, è possibile contattare le Pubbliche Assistenze Riunite allo 05719806.

Fonte: Ufficio Stampa

