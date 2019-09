Crolla solaio in una casa a Subbiano, ferite tre persone

Mattinata di paura nell'Aretino quella di oggi, martedì 17 settembre. Tre persone sono rimaste ferite nel crollo di un solaio all'interno di un'abitazione a Piaggia di Sotto, nel comune di Subbiano. Le cause della caduta sono in corso di accertamento: il solaio ha ceduto all'improvviso mentre le tre persone si trovavano all'interno dello stabile. Sul posto i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri per capire cosa abbia originato il crollo. Da verificare le condizioni dei feriti.

