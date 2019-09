De Blasi (M5S): "Abbiamo votato odg Pd, giudizio diverso su Av"

“Il gruppo consiliare del M5S in Palazzo Vecchio nella seduta del Consiglio del 16 Settembre ha votato i contenuti dell’ODG presentato dal Partito Democratico ritenendoli del tutto in linea con il programma per le elezioni comunali presentato ai cittadini la scorsa primavera in occasione della tornata elettorale.

Quando si parla di potenziamento del verde pubblico e delle attrezzature ludiche, incentivi alle iniziative di riqualificazione energetica, introduzione di energie rinnovabili, potenziamento dei servizi alle famiglie, investimenti rivolti alla riqualificazione dell’edilizia scolastica, sicurezza dei cittadini, iniziative di sensibilizzazione alla legalità, piano periferie, realizzazione di alloggi ad affitto calmierato, attenzione al mondo del lavoro, potenziamento degli investimenti in cultura, sviluppo turismo sostenibile ecc. non possiamo che essere d’accordo in linea di principio su tutto.

Ben diverso – precisa il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi – è il giudizio sul completamento del nodo Alta Velocità così come concepito che, nella sua natura di opera costosa e inutile, riteniamo sia l’ennesima occasione dell’incredibile sperpero di denaro pubblico che nulla ha a che vedere con il bene collettivo.

Certo è che il problema di congestionamento del traffico di convogli ferroviari e passeggeri della Stazione di SMN è indiscutibilmente reale e ha bisogno di essere affrontato e risolto.

Qualora ci fosse da parte dell’amministrazione la volontà di perseguire proposte alternative all’attuale opera in discussione e per la quale pende tra l’altro un procedimento penale riconducibile allo smaltimento delle terre di risulta dello scavo saremmo pronti a collaborare: utilizzando la parte residua dello stanziamento iniziale destinato alla realizzazione del sottoattraversamento e della stazione Foster potenziando lo sfruttamento delle linee di superficie già presenti insieme alle altre stazioni ai margini della città: Rifredi, Campo di Marte, Rovezzano, ecc.

Ribadiamo la nostra volontà politica che vuole essere di collaborazione nel sostenere tutte quelle proposte, in accordo anche con altre forze politiche, di opposizione o maggioranza, laddove ci fossero convergenze sui temi che riguardano il bene per la città e per i cittadini in assoluta coerenza con il mandato che i cittadini ci hanno conferito lo scorso 26 maggio.

Quando si persegue il bene per la collettività – conclude il capogruppo M5S De Blasi – non si sottintendono accordi programmatici ma buonsenso coerente con le nostre linee di principio”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze