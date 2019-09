Donna precipita dal balcone, recuperata dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti intorno alle ore 17:45 per un soccorso a persona in località Abbadia San Salvatore, Via Nazario Sauro.

Per cause in corso di accertamento una signora è precipitata dal balcone della propria abitazione ed è finita in luogo impervio. La squadra dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, l'ha stabilizzata e recuperata.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

