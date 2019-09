Camminare per la solidarietà, a Empoli torna la 'Passeggiata della Salute'

Nella settimana internazionale dedicata all’Alzheimer ritorna l’appuntamento con la “Passeggiata della Salute” organizzata da A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) sezione Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore in collaborazione con il Borgo Pontormese, l’associazione sportiva Gumasio e l’Associazione Anna.

La passeggiata, giunta ormai al suo quinto anno, è in realtà simbolo del cammino che A.I.M.A. si impegna a percorrere per fare conoscere la malattia, per promettere alle persone malate di Alzheimer che non saranno lasciate sole e per aiutare i familiari a vivere assieme alle persone affette da demenza i momenti di gioia che la malattia ancora concede.

Una semplice passeggiata è una cura economica, piacevole, che fa bene anche al familiare o all'operatore che si prende cura della persona malata; efficace in quanto rilassa, garantisce più a lungo un buon mantenimento del tono muscolare e favorisce la circolazione.

Quest’anno l’iniziativa avrà una particolarità rispetto al passato. In occasione dei 900 anni dall'incastellamento di Empoli la storica dell’arte Belinda Bitossi illustrerà ai partecipanti le bellezze storico-artistiche del Borgo Pontormese.

L’appuntamento è per Sabato 21 Settembre alle 15:30 presso il Giardino di Pontorme. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram @aima.empoli.

Fonte: AIMA - Ufficio stampa

