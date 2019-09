Festa dell'uva e della schiacciata al Mercato Centrale: la tradizione torna nel quartiere di San Lorenzo

Sarà l’uva la protagonista di un percorso gastronomico che prenderà vita all’interno del piano terra dello Storico Mercato Centrale. Il 24 settembre, a partire dalle 20, torna la Festa dell’Uva e della schiacciata, ormai una tradizione dello Storico Mercato Centrale che, per una sera, si trasformerà in uno spazio di condivisione e relazione dei fiorentini e a disposizione dei fiorentini.

L’iniziativa è a ingresso libero e chi vorrà potrà gustare la tradizionale schiacciata con l’uva realizzata dai forni storici del quartiere, in versioni differenti e mai viste. Ogni forno, infatti, porterà al piano terra una schiacciata, frutto della propria sensibilità e del proprio rapporto col rione. Ma ci saranno anche antipasti, primi, secondi e naturalmente una variegata selezione di vini toscani, il tutto acquistabile scambiando le proprie monete con i fiorini all’ingresso dello Storico Mercato Centrale. Insomma, un vero e proprio tour gastronomico con un’unica protagonista: l’Uva. Nel corso della serata saranno premiate tre attività storiche del quartiere di San Lorenzo con l’ambito premio LABOR OMNIA VINCIT.

I riconoscimenti saranno consegnati da presidente del Consorzio del Mercato Centrale Massimo Manetti. Naturalmente all’iniziativa parteciperà lo studioso e storico Luciano Artusi. Il premio è nato infatti grazie alla collaborazione con Luciano Artusi che nella storia fiorentina ha ritrovato come il Mercato Centrale, oltre ad essere nel cuore di Firenze, si trova all'interno del gonfalone del Lion d'Oro, che ha come simbolo il leone dorato in campo azzurro. Da questa ricerca è nata la voglia di valorizzare le attività che, nel quartiere di San Lorenzo, preservano la storicità della vita fiorentina e salvaguardando la tradizione.

Fonte: Confesercenti Firenze

Tutte le notizie di Firenze