Era olio di semi ma lo rendevano simile all'olio extravergine di oliva aggiungendo sostanze come betacarotene e clorofilla, ottenendo così un alto profitto illecito. Il Nas di Firenze ha scoperto una frode che si è articolata tra la Toscana e la Puglia, toccando pure l'Empolese Valdelsa, con Montespertoli e Castelfiorentino protagoniste. Quattordici gli indagati.

L'operazione ha portato all'arresto di due persone - ora ai domiciliari -, una di Cerignola (Foggia) e una di Montespertoli, per riciclaggio e ricettazione di olio di semi fraudolentemente 'riciclato' come olio evo.

A due persone di Impruneta e Castelfiorentino è stato invece notificato il divieto di esercitare l'attività di commercio di prodotti alimentari per sei mesi. Nell'inchiesta ci sono altri dieci indagati, tra cui sette prestanome. Le indagini sono state nelle province di Barletta-Andria-Trani, Firenze, Foggia, Pescara, Pisa e Prato.

La modifica dell'olio di semi avveniva in Puglia, per poi essere immesso nel settore alimentare in Toscana e venduto in bar, panifici e ristoranti. È stato documentato il flusso di cinquanta tonnellate di olio modificato, di queste ben sedici sono state sequestrate per impedirne la commercializzazione. Sono anche stati individuati i depositi dove l'olio veniva stoccato. Tra gli interventi si registra il sequestro a Firenze di un autocarro con 5.500 litri di olio modificato, avvenuto mentre il mezzo andava a rifornire un'attività di ristorazione.

Sempre le indagini del Nas avrebbero riscontrato che i presunti prestanome indagati avrebbero contribuito a sviare le indagini, in particolare avendo permesso l'uso del marchio di loro società, peraltro risultate inesistenti o non più operative, da parte dell'arrestato di Cerignola che realizzava materialmente la sofisticazione e il confezionamento di lattine e bottiglie di olio apponendo le etichette di quelle stesse società.

