Furti continui nel B&B di Pisa, ladra beccata con le chiavi

Furti continui in un bed&breakfast di via dell'Aeroporto a Pisa, vicino lo scalo 'Galilei'. La polizia è stata chiamata a intervenire ieri quando la proprietaria, in stato di gravidanza, è riuscita a bloccare l'intrusa, che si era impossessata delle chiavi che mancavano alla titolare da circa un mese. L'arrivo delle volanti ha permesso l'arresto per tentata rapina. La giovane finita in manette annovera precedenti per furti e altri reati in varie regioni d'Italia, in particolare nel Nord e in Toscana: adesso si trova nel carcere femminile di Sollicciano a Firenze.

