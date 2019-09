Ginevra Di Marco in concerto al Forte Belvedere a Firenze

Dopo una lunga e calda estate di concerti, una festa a casa nostra nella splendida cornice della terrazza di Forte Belvedere a Firenze. Invitiamo il pubblico nel “ nostro” quartiere, in una location con una vista mozzafiato, suoneremo e canteremo insieme la fine dell’estate.

Ginevra Di Marco: “eccoci qua annunciamo una chicca, un piacere immenso avere con con noi, per la nostra festa 3 artisti che stimiamo molto, il primo ERRIQUEZ e' un pezzo della nostra storia artistica, che ha viaggiato parallelamente con noi , con il quale ci siamo incrociati spesso, un grande...la seconda GaiaNanni , ci siamo annusati qualche anno fa al teatro della compagnia, per noi e' stato amore a prima vista, un carattere vulcanico, piena di affinita' forti con noi, con il nostro percorso, che abbia accettato di essere alla nostra festa ci rende molto felici, terzo Duccio Chiarini, incontri d'infanzia per Ginevra, ce lo siamo ritrovato regista di un film che sta diventando un bel caso, grande Duccio...che piacere, averti con noi ci racconterai...a questo punto la nostra serata si appresta ad essere una serata come DIO COMANDA, ora ci volete voi per renderla UNICA!

Ecco tre amici che si uniranno a noi nella festa-concerto alla Terrazza di Forte Belvedere a Firenze il 20 settembre dalle ore 20,30. L’entusiasmo nel dirci “Sì,ci saró” ci ha riempito di gioia e di gratitudine, sarà una serata fantastica ne sento già il profumo ❤️ Grazie Gaia Nanni (attrice di teatro, di autentica bravura e simpatia ) Enrico Greppi (Erriquez, fantastico chansonnier della Bandabardó e amico di sempre) e Duccio Chiarini (regista del film “L’ospite” lungometraggio/rivelazione di questa estate) Cosa faremo insieme beh, sarà una sorpresa!”

Fonte: Ufficio stampa

