II secondo congresso di Comitato Libertà Toscana al Circolo Il Boschetto di Firenze

Il II congresso di Comitato Libertà Toscana (CLT) si terrà a Firenze, sabato 21 settembre 2019, alle ore 15, al circolo Il Boschetto, in Via di Soffiano 11.

Il tema del congresso è l'impegno per una "Libera Toscana", in continuità con l'esperienza di "Libera Firenze" appena vissuta con Fabrizio Valleri alle ultime elezioni comunali di Firenze.

Vogliamo una presenza autonomista, civica, ambientalista, in Toscana, totalmente indipendente dalle forze politiche nazionali, e segnatamente distinta e distante dal PD e dalla Lega in occasione delle elezioni regionali del prossimo maggio 2020.

Al congresso interverranno esponenti dei Verdi Toscani e del civismo ambientalista e autonomista della Toscana.

Interverrano anche rappresentanti dell'autonomismo da Friuli, Veneto, Romagna, Umbria.

Alcuni dei nostri temi: - la lotta contro nuovi inutili aeroporti,

- la difesa delle città (Firenze e Sesto) dallo sventramento con delle obsolete tramvie che sembrano treni,

- la moratoria 5G finché non si saranno comprese più profondamente le conseguenze dell'inquinamento elettromagnetico,

- ritorno a una gestione pubblica del verde, quartiere per quartiere, paese per paese, ponendo fine alla sconsiderata "guerra agli alberi adulti" che è attualmente in corso in tante città toscane

- più in generale, una svolta "ecotoscanista", con la fine del consumo di suolo (e la restituzione ai comuni di risorse proprie, che li liberino dal ricatto di alimentare i propri bilanci con gli oneri di urbanizzazione)

- la rivendicazione per la Toscana di una autonomia come quella del Trentino nel quadro di una nuova Europa delle Regioni,

- il sostegno ai processi di autodeterminazione e alle lotte anticolonialiste in tutto il mondo, senza dimenticare la solidarietà con i prigionieri politici e gli esiliati della Catalogna oppressa dal centralismo neofranchista.

Tutti i documenti di approfondimento dell'iniziativa sono disponibili qui.

Fonte: Comitato Libertà Toscana

