Inaugura un nuovo mezzo per la Pubblica Assistenza di Limite

Domenica 22 Settembre, a partire dalle 12.30, presso la sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, in Via Negro, 9, si terrà l’inaugurazione di un nuovo mezzo per trasporti sociali assistiti a disposizione dell’associazione.

Si arricchisce così ulteriormente il parco macchine della Pubblica Assistenza di Limite sull’Arno, con il fine di offrire un servizio sempre più specializzato e personalizzato alle persone del comune di Capraia e Limite e non solo.

I servizi di trasporto sociale assistito sono infatti molto importanti, per sostenere tutte le persone che non sono in grado di spostarsi autonomamente.

Tutta la cittadinanza è invitata.

Al termine della presentazione del nuovo mezzo, all’interno della sede si terrà il consueto pranzo in occasione della Festa del Volontario e del Donatore di Sangue. Nel corso del pranzo saranno consegnati gli attestati di benemerenza ai donatori.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite