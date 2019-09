Rogo in un condominio nella notte a Mezzana

I vigili del fuoco di Prato e di Montemurlo sono intervenuti alle ore 00:30 circa di oggi (martedì 17 settembre) in via Dell’Agio, in località Mezzana, per l'incendio di un rimessaggio all’esterno di un edificio condominiale. L’incendio è stato estinto e successivamente si è provveduto ad effettuare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Il materiale interessato era perlopiù composto da moto, biciclette, elettrodomestici e masserizie varie. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.

