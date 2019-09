Auto si ribalta di notte sull'Aurelia, un ferito

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti intorno alle 3.00 di oggi (martedì 17 settembre) sulla statale Aurelia, poco dopo l'uscita di Alberese in direzione Roma. Lì era avvenuto un incidente stradale che ha visto un'autovettura, per cause in corso di accertamento, urtare il guardrail e ribaltarsi. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre dal veicolo il conducente e a mettere in sicurezza il mezzo. L'uomo che era alla guida dell'auto è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118 giunto sul posto e trasportato all'ospedale di Grosseto. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Tutte le notizie di Grosseto