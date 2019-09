L'empolese Irene Tinagli al vertice della commissione Econ: sostituisce il ministro Gualtieri

Non ci saranno rappresentanti toscani nel governo Conte bis, ma Empoli ha piazzato una bandierina in uno dei più alti incarichi europei. Parliamo di Irene Tinagli, eurodeputata del Pd, originaria proprio della città della Collegiata. È stata lei a sostituire l'attuale ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla presidenza della commissione permanente Affari economici e monetari del Parlamento europeo, chiamata in modo breve Econ.

Tinagli è un volto noto della politica italiana, prima dell'elezione a Bruxelles quest'anno (nella circoscrizione Nord Occidentale, fuori dalla natia toscana). Dal 2013 al 2018 è stata deputata in Italia, prima per Scelta Civica (il partito dell'ex premier Mario Monti), poi per il Pd. Tinagli è stata inoltre economista con consulenze d'eccellenza per organi come l'Onu e la Commissione Europea.

