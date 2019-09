Lega Giovani Firenze a Pontida: "Salvini promette dura opposizione"

Domenica 15 settembre si è tenuta a Pontida la manifestazione federale della Lega, in cui più di 100 Mila persone, 250 pulman da tutta italia sono accorsi a sostegno del Segretario di partito Matteo Salvini.

Numerosissimi i militanti presenti all'evento, ma tanti anche ai participanti non iscritti al movimento, che non hanno voluto perdere questo grande evento. Il Capitano Matteo Salvini ha caricato gli animi di tutti i partecipanti, promettendo dura opposizione a questo governo delle poltrone, non scelto dagli italiani.