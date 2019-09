Livorno in festa per le centenarie Gina Orsini e Giorgina Benetti

Livorno brinda a due compleanni centenari. Le festeggiate: Gina Orsini e Giorgina Benetti entrambe nate il 18 settembre del 1919.

Gina Orsini, centenaria ancora in gamba (festeggerà domenica in un locale della città) è nata a Vicopisano ma dal ’44 residente a Livorno. Fino al 1999 ha lavorato nel negozio di famiglia, il negozio di sanitari Massei di via Maggi, dopo quella data, che segna l’introduzione dell’euro, ha deciso di “andare in pensione”.

Giorgina Benetti, sorella di Osmana Benetti partigiana e protagonista della Resistenza livornese, festeggerà i 100 anni con figli nipoti e bisnipoti. Nata a Sesto San Giovanni ma da tantissimi anni residente a Livorno, Giorgina è sempre stata una casalinga con l’hobby della maglia e dell’uncinetto.

Alle due festeggiate il sindaco Luca Salvetti invierà una rosa con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

