'Madri, Maria di Nazareth e Felicia Impastato': riflessione di Don Armando Zappolini a Vicopisano

"Madri - Maria di Nazareth e Felicia Impastato", riflessione di Don Armando Zappolini, presidente della Caritas della Diocesi di San Miniato, andrà in scena al al Teatro di via Verdi di Vicopisano venerdì 20 settembre alle 21.15. Introdurrà Alessandro Carta, vicepresidente della Cooperativa "Il Simbolo".

L'iniziativa fa parte del programma delle celebrazioni della Festa patronale della Madonna del Rosario di Vicopisano (15-20 e 29 settembre e 1-4-5-6 e 7 ottobre) organizzate dalla Parrocchia di Santa Maria con il patrocinio del Comune. Programma completo su www.viconet.it.

"Si tratta di una riflessione particolare e intensa _ spiega Don Zappolini _ nata dentro di me qualche tempo fa, sulle storie di Maria di Nazareth e di Felicia Impastato, madre di Peppino, ucciso dalla mafia. Due donne che, seppur in tempi e modi diversi, hanno avuto il grande coraggio di andare controcorrente, di sfidare i benepensanti e alcune forme di potere e di giudizio, per difendere i loro figli e i loro profondi valori. Riuscendo così a cambiare la società e i cuori delle persone."

La riflessione sarà impreziosita da un intervento musicale di Silvia Benini alla tastiera e di Leonardo Bernini al violino.

Partecipazione libera e gratuita.

