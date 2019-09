Maggio Musicale, promozione anche per i cittadini di Montespertoli

Promozione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino riservata ai cittadini della Città Metropolitana di Firenze, per le opere "La Traviata" di sabato 21 settembre (ore 15,30) e "Pagliacci/Noi, due, quattro", dittico in programma mercoledì 25 settembre 2019 (ore 20); in entrambi i casi il costo del biglietto è di 15 euro.

La prenotazione potrà essere fatta esclusivamente chiamando l'Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571 600255 oppure tramite email scrivendo a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it, indicando data, titolo dell'opera, totale dei biglietti richiesti ed elenco dei nominativi. La prenotazione sarà valida solo a seguito di conferma (è riservato un contingente di biglietti per ogni recita, per cui la disponibilità è soggetta a esaurimento).

I cittadini che avranno ricevuto conferma della prenotazione potranno acquistare i biglietti anche la sera stessa, fino a 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha deciso di rinnovare la promozione a seguito delle richieste dei Comuni interessati, e in considerazione della grande partecipazione dei cittadini della Città Metropolitana agli spettacoli della passata Stagione.

